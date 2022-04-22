Компания EXIMA занимается строительством домов из клееного бруса под ключ в СПб и Ленинградской области.
Мы используем многолетний мировой опыт производства, что гарантирует качество построенного коттеджа и его долговечность. Вы можете выбрать типовой проект для своего дома из каталога проектов или заказать индивидуальный вариант дома.
Наша компания работает в сфере строительства более 5 лет. За это время мы реализовали и запустили в эксплуатацию более 50 объектов.
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Загородные дома из клееного бруса пользуются большим спросом за счет своих преимуществ:
В компании EXIMA вы можете купить дом из клееного бруса. Мы заказываем материалы напрямую у производителей, что гарантирует высокое качество изделий.
Дизайнеры нашей компании способны воплотить в реальность любые задумки клиента.
Вы получите готовый проект четко в установленный срок, так как наши специалисты контролируют каждый этап постройки.
Наша компания сотрудничает с крупными заводами и поставщиками строительных материалов, зарекомендовавшими себя на рынке. Вся продукция наших партнеров имеет сертификаты качества и проходит необходимую проверку.
Наши партнерами являются:
24.02.2021
09.12.2020
04.10.2020
28.11.2018
Как выбирал компанию для подряда на строительство своего дома тема отдельная. У каждого свои приоритеты при выборе. Что понравилось в ДСК ВудЛэнд так это четкие и грамотные ответы на все вопросы по будущему дому. По каждому этапу строительства шло обсуждение по вариантам исполнения той или иной конструкции (сам немного знаю тему строительства). То есть варианты исполнения той или иной работы, или
08.01.2017
08.01.2017
Компания «WoodLand» построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинам. Первая — это потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покраски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Команде Вудленд желаем успехов и процветания.
28.03.2016
Год назад переехали в наш сказочный дом из клееного бруса. Живем не так давно, но за это время мы не нашли каких либо проблем в доме. Все работы были сделаны согласно проекту. Вся команда вкладывала душу в работы. Спасибо вам за вашу организационную работу и труд , которым вы занимаетесь.
02.07.2015
Огромное Спасибо команде Вудленд. Ребята все сделали быстро и со знанием дела. Построили дом, как для себя. Строили по индивидуальному проекту исходя из наших пожеланий. Строили из клееного бруса. Обязательно будем советовать всем своим знакомым и друзьям.
Качество бруса подтверждается сертификатом качества и гарантией на материалы 15 лет
Обращайтесь к нам, и мы поможем воплотить в жизнь любые идеи
Можно! Оставьте заявку и наш менеджер рассчитает сроки строительства дома и стоимость.
С нами Вы можете построить дом из клееного бруса по индивидуальному или типовому проекту. Мы заказываем домокомплекты у лучших изготовителей, которые соблюдают все принципы производства клееного бруса и выпускают сертифицированную продукцию.
Наша компания предоставляет гарантию до 30 лет на построенные дома.
Нет! Мы работаем по договору, в котором фиксируется цена. Никаких доплат не будет, даже если стоимость материала увеличится.
Можно! Наша компания совместно с банками-партнерами предлагает клиентам строительство дома из клееного бруса в кредит. Наши специалисты помогут вам с оформлением займа и подберут наиболее выгодную программу.
Оплата происходит после выполнения работ.
Клиент оплачивает нашу работу только после приемки.
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