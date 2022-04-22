Построим экологичный дом из клееного бруса за 6 месяцев, с заботой о Вашем здоровье и окружающей среде
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Строительство домов из клееного бруса

Компания EXIMA занимается строительством домов из клееного бруса под ключ в СПб и Ленинградской области.

Мы используем многолетний мировой опыт производства, что гарантирует качество построенного коттеджа и его долговечность. Вы можете выбрать типовой проект для своего дома из каталога проектов или заказать индивидуальный вариант дома.

Наша компания работает в сфере строительства более 5 лет. За это время мы реализовали и запустили в эксплуатацию более 50 объектов.

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Преимущества

Долговечность

В работе мы используем материалы, которые прослужат более 50 лет

Низкие цены

Мы предлагаем своим клиентам низкие цены на строительство домов

Быстрое возведение

Каждый объект сдаем без задержек

Гарантия 30 лет

Мы предоставляем гарантию 30 лет на построенный дом

Оплата после выполнения работ

Клиент оплачивает нашу работу только после приемки

Гибкая система скидок

Предоставляем индивидуальные скидки

Наши услуги
Проектирование
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Строительство
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Отделочные работы

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Популярные проекты
Все проекты
Популярный
Финский
от 6.000.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Коувола»
Дом из клееного бруса по проекту «Коувола»
от 6.000.000 руб.
2 Комн.
1 с/у
144.00 м2
Строит Exima
Популярный
от 6.800.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Бревик»
Дом из клееного бруса по проекту «Бревик»
от 6.800.000 руб.
4 Комн.
3 Beds
4 с/у
207.00 м2
Строит Exima
Дом из клееного бруса по проекту "Тронхейм" в области спб
Популярный
Шале
от 13.200.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Тронхейм»
Дом из клееного бруса по проекту «Тронхейм»
от 13.200.000 руб.
5 Комн.
3 с/у
292.00 м2
Строит Exima
Популярный
Классика
от 9.000.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Альвик»
Дом из клееного бруса по проекту «Альвик»
от 9.000.000 руб.
4 Комн.
2 с/у
303.00 м2
Строит Exima
Дом из клееного бруса по проекту "Ольборг" в ленинградской области
Популярный
Финский
от 8.900.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Ольборг»
Дом из клееного бруса по проекту «Ольборг»
от 8.900.000 руб.
5 Комн.
3 с/у
206.00 м2
Строит Exima
Популярный
Зимние дома
от 6.900.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Лима»
Дом из клееного бруса по проекту «Лима»
от 6.900.000 руб.
4 Комн.
3 с/у
231.00 м2
Строит Exima
Популярный
от 3.800.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Меланн»
Дом из клееного бруса по проекту «Меланн»
от 3.800.000 руб.
2 Beds
1 с/у
109.00 м2
Строит Exima
Популярный
Классика
от 7.500.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Ларвик»
Дом из клееного бруса по проекту «Ларвик»
от 7.500.000 руб.
4 Комн.
2 с/у
166.00 м2
Строит Exima
Дом из клееного бруса по проекту "Уппсала" в Санкт-Петербурге
Популярный
Классика
от 4.800.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Уппсала»
Дом из клееного бруса по проекту «Уппсала»
от 4.800.000 руб.
3 Комн.
2 с/у
130.00 м2
Строит Exima
Дом из клееного бруса по проекту "Раума" в ленинградской области
Популярный
Финский
от 5.500.000 руб.
Дом из клееного бруса по проекту «Раума»
Дом из клееного бруса по проекту «Раума»
от 5.500.000 руб.
3 Комн.
1 с/у
116.00 м2
Строит Exima
Выберите свой дом
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Дачные дома
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Двухэтажные
Классические
Финские
Шале
Скандинавские
Все проекты
10
Дом из клееного бруса по проекту «Ванг»
от 16.000.000 руб.
Особенности Площадь 409 м2 Жилая площадь 320 м2 Площадь кухни 15,5 м2 Гараж без гаража Кол ...
Особенности Площадь 409 м2 Жилая площадь 320 м2 Площадь кухни 15,5 м2 Гараж без гаража Количество спален 5 Что вход ...
5 6 409.00 м2details
Строит Exima
10
Скандинавский
Дом из клееного бруса по проекту «Линнос»
от 9.900.000 руб.
Особенности Площадь 227 м2 Жилая площадь 175 м2 Площадь кухни 17  м2 Гараж без гаража Коли ...
Особенности Площадь 227 м2 Жилая площадь 175 м2 Площадь кухни 17  м2 Гараж без гаража Количество спален 4 Что входи ...
4 3 227.00 м2details
Строит Exima
10
Дом из клееного бруса по проекту «Гронг»
от 7.200.000 руб.
Особенности Площадь 208 м2 Жилая площадь 160  м2 Площадь кухни 31  м2 Гараж без гаража Кол ...
Особенности Площадь 208 м2 Жилая площадь 160  м2 Площадь кухни 31  м2 Гараж без гаража Количество спален 4 Что вход ...
4 3 208.00 м2details
Строит Exima
10
Популярный
Финский
Дом из клееного бруса по проекту «Коувола»
от 6.000.000 руб.
Особенности Площадь 144 Жилая площадь 111  м2 Площадь кухни 17  м2 Гараж без гаража Количе ...
Особенности Площадь 144 Жилая площадь 111  м2 Площадь кухни 17  м2 Гараж без гаража Количество спален 2 Что входит ...
1 144.00 м2details
Строит Exima
10
Дом из клееного бруса по проекту «Вега»
от 6.500.000 руб.
Особенности Площадь 183 м2 Жилая площадь 152  м2 Площадь кухни 18  м2 Гараж без гаража Кол ...
Особенности Площадь 183 м2 Жилая площадь 152  м2 Площадь кухни 18  м2 Гараж без гаража Количество спален 4 Что вход ...
4 183.00 м2details
Строит Exima
10
Популярный
Дом из клееного бруса по проекту «Бревик»
от 6.800.000 руб.
Особенности Площадь 207 м2 Жилая площадь 187  м2 Площадь кухни 21,5  м2 Гараж без гаража К ...
Особенности Площадь 207 м2 Жилая площадь 187  м2 Площадь кухни 21,5  м2 Гараж без гаража Количество спален 4 Что вх ...
3 4 207.00 м2details
Строит Exima
11
Дом из клееного бруса по проекту "Тронхейм" в области спб
Популярный
Шале
Дом из клееного бруса по проекту «Тронхейм»
от 13.200.000 руб.
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкц ...
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкции Деревянные) Стеновой к ...
3 292.00 м2details
Строит Exima
13
Популярный
Классика
Дом из клееного бруса по проекту «Альвик»
от 9.000.000 руб.
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкц ...
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкции Деревянные) Стеновой к ...
2 303.00 м2details
Строит Exima
11
Дом из клееного бруса по проекту "Ольборг" в ленинградской области
Популярный
Финский
Дом из клееного бруса по проекту «Ольборг»
от 8.900.000 руб.
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкц ...
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкции Деревянные) Стеновой к ...
3 206.00 м2details
Строит Exima
9
Дом из клееного бруса по проекту «Барду»
от 6.400.000 руб.
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкц ...
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкции Деревянные) Стеновой к ...
3 2 182.00 м2details
Строит Exima
11
Популярный
Зимние дома
Дом из клееного бруса по проекту «Лима»
от 6.900.000 руб.
Особенности Площадь 231 м2 Жилая площадь 184  м2 Площадь кухни 57  м2 Гараж без гаража Кол ...
Особенности Площадь 231 м2 Жилая площадь 184  м2 Площадь кухни 57  м2 Гараж без гаража Количество спален 4 Что вход ...
3 231.00 м2details
Строит Exima
9
Дом из клееного бруса по проекту "Брюне" в спб 3
Классика
Дом из клееного бруса по проекту «Брюне»
от 12.000.000 руб.
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкц ...
Что входит в комплектацию Домокомплект из клееного бруса Проектная документация (Конструкции Деревянные) Стеновой к ...
3 330.00 м2details
Строит Exima
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Дома, построенные нами

За время своего существования компания EXIMA построила около 100 домов и сделала счастливыми более сотни семей.
Мы строим качественные дома из клееного бруса. Вы можете посмотреть любой, выбрав его из списка

Все выполненные проекты

Строительство домов из клееного бруса

Загородные дома из клееного бруса пользуются большим спросом за счет своих преимуществ:

 

  • Эстетичный внешний вид, отсутствие необходимости внешней отделки;
  • Надежность конструкции, устойчивость к влаге и высоким температурам;
  • Обеспечение благоприятного микроклимата в помещении, что обусловлено способностью бруса поглощать и отдавать влагу;
  • Экологическая безопасность материала;
  • Отсутствие усадки строения;
  • Удобство работы с древесиной за счет устойчивости материала к деформациям.
Дом из клееного бруса по проекту "Прага" в спб

В компании EXIMA вы можете купить дом из клееного бруса. Мы заказываем материалы напрямую у производителей, что гарантирует высокое качество изделий. 

 

Дизайнеры нашей компании способны воплотить в реальность любые задумки клиента. 

 

Вы получите готовый проект четко в установленный срок, так как наши специалисты контролируют каждый этап постройки.

Наша компания сотрудничает с крупными заводами и поставщиками строительных материалов, зарекомендовавшими себя на рынке. Вся продукция наших партнеров имеет сертификаты качества и проходит необходимую проверку.

 

Наши партнерами являются:

 

  • Поставщики стройматериалов ТопХаус. Компания существует на рынке с 1996 года, имеет сеть магазинов в нескольких городах и большой складской комплекс https://www.tophouse.ru;
  • Завод металлочерепицы и поставщики стройматериалов Grand Line, на котором производят не только изделия из ПВХ, но и металлические профилированные изделия https://www.grandline.ru.

Все партнеры →

Почему нас выбирают

Отзыв о строительстве дома из клееного бруса в коттеджном поселке "Березовка"

5/5

24.02.2021

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Отзыв заказчика о строительстве дома по проекту Нарва

5/5

09.12.2020

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Отзыв о строительстве дома из клееного бруса в п. Кирилловское

5/5

04.10.2020

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Иванов Максим

5/5

28.11.2018

Как выбирал компанию для подряда на строительство своего дома тема отдельная. У каждого свои приоритеты при выборе. Что понравилось в ДСК ВудЛэнд так это четкие и грамотные ответы на все вопросы по будущему дому. По каждому этапу строительства шло обсуждение по вариантам исполнения той или иной конструкции (сам немного знаю тему строительства). То есть варианты исполнения той или иной работы, или

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применения материала и соответствующая стоимость. Остается только выбирать, что и за какие деньги строить. Выбирал для себя оптимальное соотношение цены качества, чтобы и в деньги уложиться и построить то, что хотел. В общем когда все моменты по эскизам, чертежам и ценам уладили, заключил договор на строительство с ДСК ВудЛэнд. Так как дело было в конце марта, то приступать пришлось в середине мая, так как поселок закрыли для большегрузных машин на просушку дорог. Жалко времени, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя потом как то все сгладилось по времени. Как только открыли дороги все пошло как по маслу, четко по графику. И привозили и собирали в сроки, что были согласованы в договоре. Приятно было смотреть как растет мой дом. В общем доволен.

Елена Киселёва

5/5

08.01.2017

Купила участок с надеждой построить для начала домик — баню для того чтобы приезжать отдыхать. И вот решилась на это. Нарисовала от руки план бани с сауной как хочу чтобы выглядело и разослала в строительные компании для того чтобы посчитали сколько это строение мне выйдет по деньгам в цельном профилированном брусе. Ответили почти все. Сметы были разные, но в общем цена была плюс-минус 15%. В ответе от компании ВудЛэнд
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получила еще и начерченный эскиз планировки с другими размерами сауны (размеры были увеличены) и комментариями по ним. Оказалось, что это связано с противопожарными нормами при установке банной печи, и я это не учла. Другие компании почему то не обратили на это внимание. Дальше выбрала по сметам компании и поехала смотреть, кто как строит за эти деньги. Было много интересного. Порадовало и одновременно смутило, что на своем объекте специалисты ВудЛэнд меня не уговаривали на подряд, а показывали и рассказывали что и из какого материала сделано и самое главное почему так сделано. Приехав домой решила проверить в интернете, так ли это все, что говорили. Подтвердилось. Решила подискутировать со специалистами компании ВудЛэнд по планировкам и ценам. В итоге довольно быстро пришли к оптимальному решению по строительству.Все обсуждение по тем или иным изменениям в проекте всегда сопровождалось аргументированными ответами со стороны специалистов ВудЛэнд по стоимости и возможности внесения таких изменений. После утверждения эскизного проекта была составлена подробная смета с указанием всех материалов и работ. Решила опять проверить цену и отослала в другие компании эскиз проекта бани. Получив сметы начала сравнивать. Интересно то, что сметы с отклонениями в меньшую сторону по стоимости были в двух цифрах без пояснений по применяемым материалам и какие работы будут делать. Эти исключила сразу, так как в процессе поняла, что важно из чего и как строить. Подробные сметы были либо на уровне сметы ВудЛэнд, либо выше по стоимости. Решила отдать строительство компании ВудЛэнд . Нисколько не жалею. Сделали с тем качеством что видела до того объект на просмотре. Все работы в объеме сметы были выполнены полностью. В сроки уложились. Один интересный момент. Сосед по участку делал себе свайно-винтовой фундамент и рассказывал что все отлично. Когда сказала что мне надо такой же (цена привлекательная), то специалисты ВудЛэнд только после анализа геологических изысканий приступили к монтажу такого типа фундамента. Оказалось, что винтовые сваи 2,5 м длиной не везде могут служить фундаментом даже такого небольшого сооружения как моя баня. Связано с типом грунта на глубине где будет стоять сам винт этой сваи. Осталась очень довольна работой с этой компанией. Все очень грамотно.

Кирилл П.

5/5

08.01.2017

Компания «WoodLand» построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинам. Первая — это потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покраски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Команде Вудленд желаем успехов и процветания.

Семья Грибовых

5/5

28.03.2016

Год назад переехали в наш сказочный дом из клееного бруса. Живем не так давно, но за это время мы не нашли каких либо проблем в доме. Все работы были сделаны согласно проекту. Вся команда вкладывала душу в работы. Спасибо вам за вашу организационную работу и труд , которым вы занимаетесь.

Елена Корикова

5/5

02.07.2015

Огромное Спасибо команде Вудленд. Ребята все сделали быстро и со знанием дела. Построили дом, как для себя. Строили по индивидуальному проекту исходя из наших пожеланий. Строили из клееного бруса. Обязательно будем советовать всем своим знакомым и друзьям.

Сертификаты качества

Качество бруса подтверждается сертификатом качества и гарантией на материалы 15 лет
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Полезная информация

Апр 24, 2022
Плюсы и минусы построек из клееного бруса
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Апр 24, 2022
Этапы строительства дома под ключ из клееног...
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Апр 24, 2022
Дом из клееного бруса без отделки
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Часто задаваемые вопросы

Можно! Оставьте заявку и наш менеджер рассчитает сроки строительства дома и стоимость. 

С нами Вы можете построить дом из клееного бруса по индивидуальному или типовому проекту. Мы заказываем домокомплекты у лучших изготовителей, которые соблюдают все принципы производства клееного бруса и выпускают сертифицированную продукцию.

Наша компания предоставляет гарантию до 30 лет на построенные  дома.

Нет! Мы работаем по договору, в котором фиксируется цена. Никаких доплат не будет, даже если стоимость материала увеличится.

Можно! Наша компания  совместно с банками-партнерами предлагает клиентам строительство дома из клееного бруса в кредит. Наши специалисты помогут вам с оформлением займа и подберут наиболее выгодную программу.

Оплата происходит после выполнения работ.

Клиент оплачивает нашу работу только после приемки.

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