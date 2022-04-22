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получила еще и начерченный эскиз планировки с другими размерами сауны (размеры были увеличены) и комментариями по ним. Оказалось, что это связано с противопожарными нормами при установке банной печи, и я это не учла. Другие компании почему то не обратили на это внимание. Дальше выбрала по сметам компании и поехала смотреть, кто как строит за эти деньги. Было много интересного. Порадовало и одновременно смутило, что на своем объекте специалисты ВудЛэнд меня не уговаривали на подряд, а показывали и рассказывали что и из какого материала сделано и самое главное почему так сделано. Приехав домой решила проверить в интернете, так ли это все, что говорили. Подтвердилось. Решила подискутировать со специалистами компании ВудЛэнд по планировкам и ценам. В итоге довольно быстро пришли к оптимальному решению по строительству.Все обсуждение по тем или иным изменениям в проекте всегда сопровождалось аргументированными ответами со стороны специалистов ВудЛэнд по стоимости и возможности внесения таких изменений. После утверждения эскизного проекта была составлена подробная смета с указанием всех материалов и работ. Решила опять проверить цену и отослала в другие компании эскиз проекта бани. Получив сметы начала сравнивать. Интересно то, что сметы с отклонениями в меньшую сторону по стоимости были в двух цифрах без пояснений по применяемым материалам и какие работы будут делать. Эти исключила сразу, так как в процессе поняла, что важно из чего и как строить. Подробные сметы были либо на уровне сметы ВудЛэнд, либо выше по стоимости. Решила отдать строительство компании ВудЛэнд . Нисколько не жалею. Сделали с тем качеством что видела до того объект на просмотре. Все работы в объеме сметы были выполнены полностью. В сроки уложились. Один интересный момент. Сосед по участку делал себе свайно-винтовой фундамент и рассказывал что все отлично. Когда сказала что мне надо такой же (цена привлекательная), то специалисты ВудЛэнд только после анализа геологических изысканий приступили к монтажу такого типа фундамента. Оказалось, что винтовые сваи 2,5 м длиной не везде могут служить фундаментом даже такого небольшого сооружения как моя баня. Связано с типом грунта на глубине где будет стоять сам винт этой сваи. Осталась очень довольна работой с этой компанией. Все очень грамотно.

Купила участок с надеждой построить для начала домик — баню для того чтобы приезжать отдыхать. И вот решилась на это. Нарисовала от руки план бани с сауной как хочу чтобы выглядело и разослала в строительные компании для того чтобы посчитали сколько это строение мне выйдет по деньгам в цельном профилированном брусе. Ответили почти все. Сметы были разные, но в общем цена была плюс-минус 15%. В ответе от компании ВудЛэнд